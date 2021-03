Francês cria bebida que junta vinho e canábis

Vinho e extrato de canábis num só produto: Raphaël de Pablo, um empresário de Bordéus, criou esta bebida que combina o vinho local com o canabidiol que extrai do cânhamo que ele próprio cultiva. Nada de ilegal, aqui é tudo feito dentro das normas, como o próprio cultivador e empresário explica: "A exploração está autorizada, tudo é declarado junto das autoridades. Podemos cultivar porque usamos variedades francesas, produzidas a partir de sementes registadas e declaradas à administração".

Estas variedades não contêm ou têm um teor baixo de THC, a substância tóxica da canábis, presente nas drogas derivadas, mas dão o canabidiol, ou CBD, que tem aplicações medicinais.

Alain Raynaud, presidente do Círculo de Vinhos de Bordéus, ficou fã do produto (que não está autorizado a usar a denominação "vinho") e destaca as várias aplicações medicinais do CBD: "O CBD tem um efeito sobre o sistema nervoso central, alivia o cansaço, a depressão e as perturbações do sono. Tem também efeitos benéficos contra o reumatismo", explica.

A venda de produtos à base de CBD é autorizada em França desde novembro, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Com a iniciativa de Raphaël, França, país vinícola por excelência, junta-se aos Estados Unidos e Espanha nos países que produzem estas bebidas. Por enquanto, a produção é pequena, mas a tendência é para o crescimento, com encomendas a chegar de várias partes do mundo.