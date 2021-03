Projeções deixam Netanyahu com futuro incerto

O partido de Benjamin Netanyahu foi o mais votado nas legislativas desta terça-feira, mas a recondução do primeiro-ministro é ainda bastante incerta.

De acordo com as projeções avançadas pelas três principais televisões do país, Netanyahu e os aliados ultraortodoxos e de extrema direita são creditados com 53 ou 54 assentos no Parlamento israelita.

Já a totalidade dos partidos opositores era creditada com até 59 assentos, estando assim perto de destronar o atual chefe do governo.

Mas as projeções em eleições israelitas são conhecidas por serem pouco fiáveis e, a semear ainda mais a dúvida, outra sondagem à boca das urnas indicava que Netanyahu e os aliados conseguiriam mais assentos e estariam em posição de governar com os 7 a 9 deputados eleitos pela formação de direita de Naftali Benet. A complicar as contas, Benet é visto como possível aliado tanto para o atual governo como para a oposição.

Poderão ser precisos vários dias para conhecer os resultados finais.