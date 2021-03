Canal do Suez permanece bloqueado

O navio de contentores Ever Given permanece encalhado no canal do Suez pelo quinto dia.

No sábado teve lugar uma tentativa de desalojar o navio que não foi contudo suficiente para resolver este bloqueio cujos efeitos já se começam a fazer sentir no comércio mundial.

O chefe da Autoridade do Canal do Suez adiantou que os ventos fortes não foram a única causa por detrás do incidente.

Numa conferência de imprensa, o tenente-general Ossama Rabei afirmou que as investigações continuam e não foi colocada de lado a possibilidade de erro humano ou técnico.

No sábado, uma operação que contou com 14 rebocadores conseguiu mover o navio embora não o suficiente para o libertar completamente.

O alto funcionário afirma que a situação é difícil e que os esforços vão prosseguir.

De recordar que o Ever Given esteve envolvido num acidente marítimo ocorrido no norte da Alemanha em 2019.

O navio gigante embateu com um ferry de passageiros que se encontrava atracado no rio Elba em Hamburgo.

O ferry encontrava-se vazio na altura mas a colisão provocou danos consideráveis.