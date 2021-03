Foguetão da SpaceX explode

O foguetão Starship, protótipo da SpaceX do multimilionário Elon Musk, voltou a explodir, esta terça-feira, nas instalações da empresa no sul do estado norte-americano do Texas.

Esta é a quarta vez que o protótipo, que deve aterrar de forma autónoma, explode durante um ensaio. Desta vez nem chegou a tocar no solo.

O teste tinha como objetivo fazer com que o foguetão, alimentado por três motores, alcançasse uma altitude de 10 quilómetros e, depois, fizesse uma manobra de regresso ao solo.

Ainda não se sabe as causas da explosão, mas de acordo com uma mensagem de Elon Musk, publicada no Twitter, o motor número dois teve problemas na fase de ascensão, acrescentando que na teoria nem era preciso.

Este é mais um revés. A empresa teve, já, vários fracassos. O último teste foi o mais bem sucedido até ao momento, já que o protótipo Starship conseguiu aterrar, explodindo segundos depois.

No ano passado, a SpaceX completou dois testes de voo a baixa altitude com outros modelos SN5 e SN6 e lançou vários satélites.

Há pouco tempo, Elon Musk anunciou um plano ambicioso para colocar humanos no planeta Marte até 2023 - 10 anos antes antes da data do objetivo previsto pela NASA.