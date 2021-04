Covid-19: Brasil regista pior mês de sempre com quase 67 mil mortes

Tamanho do texto

O Brasil registou 3.950 mortos no último dia infetados com a covid-19. Foram também identificadas 89.200 novas infeções de coronavírus nas últimas 24 horas. Estes números representam mais um recorde no país pelo sexto dia consecutivo.

O mês de março foi também o mais mortífero de toda a pandemia no Brasil. Morreram 66.868 pessoas, perto do dobro daquele que era o pior mês até agora, fevereiro deste ano, mês em que perderam a vida 30.484 pessoas infetadas.

Protestos contra medidas em dia de recorde de mortes

De um lado fazem-se apelos para mais cuidados, do outro fazem-se manifestações contra as medidas mais apertadas que foram impostas no Rio de Janeiro.

"Não ao confinamento", ouve-se nas ruas do Rio. "Precisamos de trabalhar para podermos comer.", dizem os manifestantes.

O Brasil tenta combater a propagação do vírus como o resto do mundo, com medidas e a vacinar. Até agora, pelo menos 17 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.