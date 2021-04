Judocas turcos brilham em casa

No segundo dia do Grand Slam em Antalya, na Turquia, o presidente da Federação Internacional de judo Marius Vizer fez a abertura oficial.

O triunfo para os judocas da casa chegou na categoria de menos de 81 quilos, em masculinos: Vedat Albayrak venceu a primeira medalha de ouro para o país, ao derrotar o italiano Cristian Parlati, vencedor do Grand Slam de Tashkent. "O Grand Slam é muito importante, toda a nossa equipa está pronta e espero que vamos ter mais medalhas", disse o judoca turco.

Campeão olímpico na categoria de menos de 66 quilos, o italiano Fabio Basile passou as etapas preliminares sem grande dificuldade, sempre com os golpes a que habituou o público. Na final, encontrou um atleta da casa, Bayram Kandemir e venceu, conseguindo assim a primeira medalha de ouro num Grand Slam.Uğur Erdene, presidente do comité olímpico da Turquia, entregou as medalhas.

24 medalhas para Polling

Nos menos de 63 quilos, em femininos, a britânica Lucy Renshall enfrentou na final Anriquelis Barrios, da Venezuela, e venceu por waza-ari, conseguindo pela primeira vez uma medalha de ouro num evento do Circuito Mundial de Judo. Medalha que recebeu das mãos do vice-presidente da Federação Internacional de Judo, Sergey Soloveychik.

Também em femininos, na categoria de menos de 70 quilos, o ouro foi para a neerlandesa Kim Polling, que consegue assim chegar à impressionante marca de 24 medalhas no Circuito Mundial de Judo. No entanto, apesar do grande currículo, Polling tem estado afastada dos pódios, já que esta foi a primeira medalha em mais de um ano: "Estou contente, porque vim cá como uma preparação para os Europeus, mas também para praticar um judo mais tático, porque não posso estar sempre a atacar. Estou contente com o que fiz e penso que os treinadores também, porque fiz exatamente aquilo que precisava de fazer", disse a neerlandesa.

Os atletas turcos estiveram em força, demonstrando a grande paixão que o país organizador deste torneio tem pelo judo. Ippon após ippon, a equipa turca demonstrou estar em grande forma ao longo destes dois primeiros dias, mostrando por que razão a Turquia é, desde há sete anos, um ponto de passagem importante do circuito mundial de judo.

Uma grande exibição coroada com a medalha de ouro de Vedat Albayrak. Este sábado joga-se o terceiro e último dia deste Grand Slam.