Joe Biden lamenta morte de agente da polícia em ataque junto ao Capitólio

As bandeiras da Casa Branca estão a meia haste em homenagem ao polícia que morreu sexta-feira, após ter sido atropelado por um veículo, perto da sede do Congresso em Washington.William Evans trabalhou na Polícia do Capitólio durante 18 anos.

Um ataque, confirmado pelas autoridades, da parte de Noah Green, de 25 anos, do estado do Indiana. Depois do ataque saiu do veículo com uma faca em punho e nessa altura as autoridades dispararam e o atacante acabou por morrer a caminho do hospital.

Em comunicado, o presidente do Estados Unidos, Joe Biden, demonstrou tristeza pela morte do agente e agradeceu os serviços da polícia.

A polícia tenta agora avaliar os antecedentes e o perfil de Noah Green, para tentar descobrir as razões do incidente - que sucede o ataque à sede do Congresso, por partidários de Donald Trump, há quase três meses. O Capitólio está novamente de luto depois dos acontecimentos de 6 de janeiro passado que provocaram a morte de 5 pessoas. Por enquanto, as autoridades descartam a possibilidade de ataque "terrorista".