Um veículo mal estacionado na linha pode ter causado o pior desastre ferroviário em Taiwan dos últimos 70 anos. Mais de 50 pessoas perderam a vida quando um comboio descarrilou, com quase quinhentas pessoas a bordo.

As autoridades estão agora a investigar o proprietário do veículo, os contornos da situação e as razões do acidente à entrada de um túnel. Num cenário caótico, muitos passageiros tentaram sair pelas janelas. As autoridades contaram quase 150 feridos.

Quando algo assim acontece, lamento muito e assumirei toda a responsabilidade. Neste momento vamos acelerar o processo de assistência a desastres. Lin Chia-lung Ministro dos Transportes de Taiwan

Muitos dos passageiros regressavam a casa de comboio para aproveitar o longo feriado, quando foram apanhados na tragédia. Os maquinistas estão entre as vítimas mortais. As autoridades prosseguem agora à retirada dos vagões que ainda estão dentro do túnel.