Partido de Boiko Borisov terá ganho de novo as eleições (projeções)

Boiko Borisov caminha rumo a mais um mandato como primeiro-ministro da Bulgária mas o caminho não se prevê fácil. De acordo com as sondagens à boca das urnas, o partido de Borisov foi o mais votado, com pouco mais de 25% dos votos, mas sofreu uma queda considerável relativamente ao escrutínio anterior e terá muitas dificuldades para conseguir uma maioria que lhe permita formar um governo estável.

O Partido Socialista da Bulgária foi a segunda força mais votada mas também ficou bem distante do número de deputados eleitos em 2017.

O descontentamento do eleitorado com as principais forças políticas traduziu-se nos mais de 15% alcançados pelo ITN ("Existe Um Povo Assim"), partido recém-formado, liderado por um apresentador de televisão e conhecido pelo populismo e pelas fortes críticas ao governo de Borisov.

Dois outros movimentos de protesto deverão também superar os 4% de votos necessários para conseguir um lugar no parlamento.

De acordo com a televisão estatal búlgara, a participação ficou aquém dos 50% de eleitores registados, o que se justifica com o medo da covid-19. O país atravessa atualmente a sua pior fase desde o início da pandemia, com uma média de sete dias superior a 3500 novos casos diários.