Inauguração do novo Museu Nacional da Civilização Egípcia

O novo Museu Nacional da Civilização Egípcia (NMEC) abriu ao público no Cairo. Sarcófagos de faraós egípcios desfilaram pelas ruas da capital do Egipto - 18 reis e 4 rainhas - foram transportadas para o novo museu, no distrito de Fustat, na zona antiga da cidade. Um acontecimento impressionante acompanhado nas ruas, na televisão e na internet.

Chama-se museu da civilização, porque o mais importante aqui é o conceito de civilização, não uma época ou era específicas. Cada mostra conta uma história ou um conceito de civilização diferente. Ligamos todas as civilizações aqui. Asmaa Said Museu Nacional da Civilização Egípcia

As múmias foram descobertas em 1871 no Vale dos Reis e partilhavam um espaço limitado no Museu Egípcio. Agora, no Museu Nacional da Civilização Egípcia é possível regressar ao universo dos sarcófagos, dos papiros e outros artefactos de uma das mais importantes civilizações.