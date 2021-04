Resgate de alto risco ao largo da Noruega

no comment

Tripulação de um cargueiro holandês resgatada por via aérea ao largo da Noruega. A embarcação estava à deriva e em perigo de se virar devido às difíceis condições meteorológicas.

O "Eemslift Hendrika" lançou um alerta no Mar do Norte na segunda-feira, levando a Guarda Costeira Norueguesa a desencadear uma operação para retirar o grupo de 12 tripulantes do navio.

As imagens enviadas pela Guarda Costeira mostram equipas de resgate a transportar por via aérea a tripulação do cargueiro enquanto este estava a ser atingido por ondas que chegavam aos 15 metros de altura.

Todos os 12 tripulantes foram levados para um local seguro.