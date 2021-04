Angola no centro da estratégia política de Espanha para África

Angola e Espanha assinaram, esta quinta-feira, quatro novos acordos jurídicos de cooperação nos domínios da pesca, agricultura, indústria e transporte aéreo.

Os acordos foram rubricados à margem da visita que o primeiro-ministro de Espanha fez à Angola, esta quarta e quinta-feira, como parte da sua nova estratégia de política externa, com foco principal em África.

Em Angola o primeiro-ministro espanhol abriu a agenda de trabalhos com a participação no fórum empresarial Angola-Espanha que considerou uma oportunidade para reforçar as relações empresariais entre os dois países.

Durante o fórum o ministro de Estado de Angola para coordenação económica, Manuel Nunes Júnior, disse contar com Espanha para ajudar o país a acabar com a dependência excessiva do petróleo. Para isso elencou os setores da agricultura, indústria, pescas, turismo, construção civil, entre outros, como ramos que podem ajudar a edificar as fontes de rendimento beneficiando do investimento externo.

Durante a sua intervenção, Manuel Nunes Júnior, disse que o nível de endividamento de Angola, com os credores externos, tomou outro rumo desde 2020 como resultado da nova estratégia para torná-lo sustentável. “Vamos envidar esforços para que a dívida do país se mantenha numa trajetória sustentável” reiterou o governante.

Participou, igualmente, no fórum o Presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações AIPEX. Em entrevista à Euronews, António Henriques, disse que Angola tem registados 82 projetos de origem espanhola avaliados em mais de 406 milhões de euros distribuídos pelos setores da Indústria, construção civil, daprestação de serviços, agricultura e indústria extrativa.

Em conferência de imprensa, já depois das conversações a nível ministerial no palácio presidencial, o chefe do executivo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que considera Angola um ator principal na pacificação da região e reiterou a sua disponibilidade para apoiar o país no processo de diversificação da sua economia.

Já Luanda espera que o reforço da cooperação com Espanha contribua para acelerar o processo de Industrialização do país, frisou o presidente da República João Lourenço. O chefe de Estado disse ainda que está a par da preocupação dos empresários espanhóis com a questão da dívida, sendo este um fator inibidor do incremento das suas atividades, mas garantiu que tudo está a ser feito para proporcionar alguma tranquilidade.

João Lourenço encorajou os empresários espanhóis a investirem em Angola para aproveitarem as vantagens competitivas da comercialização dos bens produzidos localmente na Zona de Livre Comércio Continental Africana:

"Temos aqui um comércio de milhões de consumidores de todo continente que podem absorver os bens que venham a ser produzidos aqui em Angola como resultado da parceria entre os nossos dois estados, da parceria entre os empresários espanhóis e angolanos" referiu o representante máximo do da República de Angola, durante a referida conferência de imprensa.