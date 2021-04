Cosmonautas e astronauta chegam em segurança à Estação Espacial Internacional

no comment

Cosmonautas russos e um astronauta da NASA chegaram, esta sexta-feira (09 abril) em segurança à Estação Espacial Internacional (EEI).

A Expedição 65 da Estação Espacial Internacional atracou com sucesso na EEI depois de ter partido do Cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão.

A tripulação, composta pelos cosmonautas russos Pyotr Dubrov e Oleg Novitsky, e pelo astronauta da NASA Mark Vande Hei, descolaram num foguete Soyuz-2, e chegaram em segurança, três horas depois da descolagem.

Os quatro cosmonautas juntaram-se, assim, à tripulação da Expedição 64, aumentando temporariamente a população do laboratório em órbita para um total de 10 pessoas.