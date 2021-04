no comment

Morreu o príncipe Filipe, duque de Edimburgo e marido da Rainha Isabel II do Reino Unido. Segundo um comunicado do Palácio de Buckingham, o consorte da Rainha faleceu esta sexta-feira "pacificamente" no castelo de Windsor, a oeste de Londres. Tinha 99 anos.

De todo o mundo, chegaram mensagens de pesar.

Boris Jonhson lembrou as capacidades extraordinárias do duque para conduzir. O primeiro-ministro britânico sublinhou o papel fundamental que Filipe teve na manutenção da família real e da monarquia, "de modo a que esta continue a ser uma instituição indiscutivelmente vital para o equilíbrio e a felicidade da vida nacional".