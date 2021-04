Primeiro "barco de estrada" de França

no comment

Na praia da localidade de Perros-Guirec, no departamento francês de Côtes-d'Armor, os transeuntes são surpreendidos com um barco a rolar pelas ruas. A estranha embarcação, de 6,50 m, avança sobre as suas três rodas antes de deslizar para o mar: Tringa é o primeiro "barco de estrada" aprovado em França.

"É uma sobreposição de três tecnologias, naval, rodoviária e aeronáutica", explica o seu designer Guirec Daniel, um engenheiro em formação.