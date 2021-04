A tentativa de organizar um sindicato na Amazon, nos Estados Unidos, falhou. A maior parte dos funcionários de um dos centros de distribuição em Bessemer, no Estado do Alabama rejeitou a proposta que teve apenas 24% de votos favoráveis. No entanto, o Sindicato dos Comerciantes anunciou que vai apresentar recurso falando em irregularidades e manobras de pressão.

As pessoas não devem presumir que os resultados desta votação são de forma alguma uma validação das condições de trabalho da Amazon e da forma como a empresa trata os seus empregados. Muito pelo contrário. Os resultados demonstram o poderoso impacto da intimidação e da interferência do empregador. Stuart Appelbaum Presidente - Sindicato dos Comerciantes e Lojistas dos EUA

No entanto, a direção da empresa e alguns trabalhadores defenderam tanto a validade do processo como as condições de trabalho. A Amazon é a segunda maior empresa dos Estados Unidos no que toca ao número de funcionários, logo depois da cadeia de hipermercados Walmart. Esta tentativa de organizar um sindicato no armazém de Bessemer foi a maior nos 26 anos de história da Amazon.