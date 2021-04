Casa Real britãnica prepara funeral do Duque de Edimburgo

É na capela de São Jorge, no interior do castelo de Windsor que terá lugar no sábado o funeral do Duque de Edimburgo.

Para além dos membros do clero, apenas 30 convidados poderão participar na cerimónia fúnebre em linha com as regras anti-covid em vigor.

Informações avançadas pela imprensa britânica dão igualmente conta de que o Príncipe Harry já estaria no Reino Unido a cumprir quarentena a fim de participar no evento.

No domingo, familiares do duque evocaram a sua memória.

"Os tributos extraordinários e as memórias que têm dele e que têm sido partilhadas são fantásticas. E serve para mostrar que ele pode ter sido pai, avô ou sogro, mas significava muito para muitas outras pessoas", afirma o Príncipe Eduardo, Conde de Wessex.

''A Rainha, como seria de esperar, é uma pessoa incrivelmente estóica... ela afirma que sente um enorme vazio na sua vida. Mas nós, a família, aqueles que estão próximo, estamos mobilizados para lhe prestar todo o apoio", adiantou o Duque de York, Prncipe André.

Apesar dos apelos da família real para se observarem as restrições em vigor, os tributos do público sucedem-se às portas do Palácio de Buckingham em Londres assim como de outras residências reais.