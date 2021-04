Incêndio devasta fábrica histórica de São Petersburgo

no comment

Um incêndio de grandes dimensões devastou esta segunda-feira o edifício da Nevskaya Manufaktura, uma fábrica histórica de São Petersburgo, fundada em 1841.

Segundo o ministério russo das Situações de Emergência, pelo menos, uma pessoa morreu e duas foram hospitalizadas. Dois bombeiros ficaram feridos com queimaduras em metade do corpo. Quarenta pessoas tiveram de ser retiradas do edifício.