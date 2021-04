Protestos em Itália contra confinamento

no comment

Centenas de pessoas protestaram, esta segunda-feira (12 de abril), em Roma em contesto contra o confinamento em Itália.

A manifestação foi convocada pelo movimento Io Apro (Eu Abro) que a aglomera empresários da restauração e hotelaria, trabalhadores independentes e celebridades do mundo do desporto e da cultura. Estes são setores que têm sido mais fortemente atingidos pelas medidas restritivas adotadas no país para combater a propagação da pandemia causada pelo novo coronavírus.