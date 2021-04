Vulcão poluente

no comment

A erupção vulcânica de Geldingadalir/Meradalir, na Islândia, está a produzir cerca do dobro da quantidade de poluição gasosa do que quando começou, no dia 19 de março.

Entre 04 de 10 de abril formaram-se três novas crateras, ao longo de uma linha com cerca de um quilómetro de comprimento e podem continuar a expelir lava e gases durante meses ou mesmo anos.