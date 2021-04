Cristo Protetor de Encantado tem 37 metros de altura

Está a nascer junto à cidade de Encantado, no estado brasileiro do Rio Grande sul, o Cristo Protetor, uma estátua, tal como o Cristo Rei, em Portugal, inspirada no Redentor do Rio de Janeiro.

O Cristo Protetor de Encantado está a ser construído desde 2019 no Vale do Taquari, 150 quilómetros a noroeste da capital do estado, Porto Alegre.

A estátua vai ter 37 metros de altura, 43 se contarmos com o pedestal, e incluir um elevador interior até à zona do peito, onde haverá um miradouro sobre a serra gaúcha.

O Protetor vai ficar com mais sete metros de altura que o Redentor, que celebra em outubro 90 anos no Rio de Janeiro, e quase mais 10 metros que o Cristo Rei virado a Lisboa.

A altura da estátua de Encantado levou mesmo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a ironizar com a "grandeza" da vista do Redentor, por comparação com a do Protetor.

Em resposta provocatória, o atual prefeito de Encantado, Jonas Calvi, sublinhou que o Protetor está a ser construído sem dinheiros públicos e aproveitou para convidar Eduardo Paes para a inauguração da nova estátua, prevista ainda para este ano.

O projeto de Encantado foi uma ideia do padre João Granzotto, que pretendia ter uma imagem que protegesse a cidade, tem por objetivo inspirar a fé e atrair turistas para esta região interior do Rio Grande do Sul.

O investimento estimado é de dois milhões de reais ( cerca de €293 mil) e foi angariado através de doações da população e de empresários locais através da Associação Amigos do Cristo, de Encantado.

O terreno onde está a "nascer" o Protetor de Encantado foi doado também por alguns empresários.