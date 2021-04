Centros comerciais e salas de espetáculo reabrem segunda-feira

O processo de desconfinamento vai passar à terceira fase na segunda-feira na generalidade do território de Portugal continental.

As aulas presenciais no secundário e nas universidades são retomadas, os restaurantes podem voltar a servir refeições no interior e as salas de espetáculos podem retomar a atividade, respeitando as regras da Direção Geral de Saúde.

A boa nova foi anunciada pelo primeiro-ministro António Costa, no final de um longo Conselho de ministros, para definir as regras do novo estado de emergência entretanto aprovado pelo Parlamento.

Há, no entanto, 11 concelhos que ficam para trás, incluindo quatro que recuam mesmo às restrições da primeira fase.

Albufeira, Alandroal, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela vão manter-se com as regras em vigor desde há 15 dias por estarem há um mês acima da chamada linha vermelha dos 120 casos por 100 mil habitantes.

Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior vão ter mesmo de voltar a fechar esplanadas e limitar a venda comercial ao postigo, estabelecidos para a primeira fase do desconfinamento, por apresentarem uma taxa acima dos 240 casos por 100 mil habitantes.

