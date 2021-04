O desconfinamento no Reino Unido

As ruas do Soho - uma das zonas mais agitadas de Londres - estão a voltar à vida. A alegria é evidente nos rostos das pessoas que saíram para socializar com os amigos, mas será que podem sair em confiança? Alguns restaurantes e pubs não fazem negócio desde o Natal e a reabertura não vai compensar as perdas. As lojas classificadas como não essenciais voltam a abrir, mas a faturação é apenas uma fração do que costumava ser.

O nosso modelo de negócio baseia-se na vinda de pessoas a Londres para concertos e espectáculos e elas não estão aqui. Portanto, as pessoas que temos representam 40% do nosso público, por assim dizer. Ainda estamos muito abaixo do ponto onde deveríamos estar, mas estamos felizes com a reabertura. PHIL BARTON Proprietário - SISTER RAY RECORDS:

O contraste com os nossos amigos do continente é acentuado. À medida que o Reino Unido reabre, muitos dos países vizinhos estão novamente a fechar. E podemos agradecer à vacina por isso. Esta semana, todas as pessoas com mais de 45 anos foram convidadas a marcar a sua consulta online. TADHG ENRIGHT EURONEWS

Diz-se que os britânicos adoram fazer fila e que, certamente, fizeram fila para receberem a vacina. Mais de 60% da população já recebeu a primeira dose. Mas existe outra fila, onde se faz o chamado "teste de surto" - todos devem fazer um teste em certas zonas de Londres onde foram descobertos clusters da variante sul-africana. No entanto, independentemente do sucesso do programa, a ameaça da Covid-19 mantém-se.

Na Índia, tenho relatos de pessoas que foram imunizadas com as duas doses e, no entanto, ainda ficaram doentes. No Reino Unido, a população mais jovem ainda não foi totalmente imunizada e pode adoecer e ser internada no hospital. Trata-se de uma semana que será recordada durante anos no Reino Unido. Todos esperam que seja pelas melhores razões.