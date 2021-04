Guterres diz que o mundo está “à beira do abismo”

Os últimos dez anos foram a década mais quente desde 1850 e 2020 foi um dos três anos mais quentes desde que há registos.

Os dados são alarmantes e a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas diz que o tempo para enfrentar a crise climática está a esgotar rapidamente.

Na apresentação do relatório sobre o Estado do Clima Global, o secretário-geral da ONU disse que “é preciso agir e parar com a guerra contra a natureza”.

Segundo António Guterres, o planeta aproxima-se de forma perigosa do limite do aumento da temperatura fixado pela comunidade científica e está “à beira do abismo”.

O alerta da ONU não é novo e acontece antes da Cimeira de Líderes do Clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos. Na próxima quinta e sexta-feira, quarenta líderes mundiais vão participar nas conversações virtuais.

Esta segunda-feira, o Enviado Especial do Presidente norte-americano para o Clima encontrou-se com o vice-primeiro-ministro chinês. No final do encontro, John Kerry garantiu que Washington está disposto a trabalhar com Pequim para acelerar o Acordo de Paris.

Antes da China, no fim-de-semana, Kerry esteve na Coreia do Sul também com o objetivo de dinamizar os esforços para enfrentar a crise das alterações climáticas.