Ingenuity faz história ao realizar o primeiro voo em Marte

A NASA fez história novamente ao fazer voar um mini-helicóptero a partir da superfície de Marte.

É o primeiro voo motorizado e controlado num outro planeta. Espera-se que o helicóptero, chamado Ingenuity, possa sondar áreas do planeta vermelho ao serviço do programa do Rover Perseverance.

Francisco Diego, astrónomo da University College London fala do feito: "A ideia é que esta pequena máquina vá explorar Marte de uma forma diferente do tipo de exploração do território antes de os grandes robôs terem ido até lá e encontrarem lugares especiais, difíceis de encontrar a partir da órbita. Será realmente bastante excitante ver estes helicópteros a explorar Marte no futuro".

Já é bastante excitante, basta ouvir a gestora do projeto, MiMi Aung, que com a sua equipa trabalha ela há seis ano e que esperou três longas horas até agora ver os resultados.

O pequeno salto do Ingenuity, com apenas 1 quilo e 800 gramas, foi fruto de muito trabalho e pode abrir caminho a uma frota de aparelhos deste tipo nas próximas décadas para recolherem imagens, transportarem bens ou servirem de batedores a astronautas. A tecnologia poderá também ser utilizada em helicópteros de grande altitude aqui na Terra.

De acordo com a NSA, este primeiro voo decorreu exatamente como previsto. O Ingenuity descolou, subiu três metros, pairou durante 30 segundos e voltou a pousar na área de onde tinha descolado.

Este pequeno bijou da tecnologia custou 85 milhões de euros já tinha despertado a atenção no mundo inteiro aquando do lançamento da Perserverance, em julho de 2020.