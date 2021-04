Armin Laschet é o candidato da CDU às legislativas de setembro

Na Alemanha, a CDU escolheu o líder eleito há três meses, Armin Laschet, para a corrida à sucessão de Angela Merkel, nas legislativas de 26 de setembro.

A escolha foi feita por votação, após um fim de semana muito tenso no seio da aliança CDU-CSU. O líder da CSU, a força democrata cristã da Baviera, Markus Söder, desafiou a liderança e tinha apresentado a candidatura, obtendo imensos apoios a nível nacional.

Laschet obteve 77,5% dos votos, conta 22,5% de Söder que acabou por se inclinar perante a escolha do partido.

Este é um confronto raramente visto na família conservadora alemã e vai certamente deixar traços.

A tarefa de Armin Laschet, de 60 anos, ministro-presidente do estado da Renânia do Norte Vestefália, não é fácil. Suceder a Angela Merkel, com a família política dividida e pouco apoio nas bases, no meio de uma pandemia e num contexto novo.

Segundo as sondgens, o duelo eleitoral não será no tradicional tabuleiro conservadores - sociais democratas. As intenções de voto, a cinco meses das eleições, mostram, pela primeira vez, os Verdes na segunda posição e o tradicional grande partido de esquerda, o SPD, a não ir além do terceiro lugar.