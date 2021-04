Museu do Dundo: Guardião da memória do Leste de Angola

A Euronews veio conhecer o primeiro museu a ser construído em Angola: o Museu do Dundo. Foi construído em 1936 pela antiga companhia diamantífera de Angola, a Diamang - hoje Endiama, e está localizado na capital da Lunda Norte, a cidade do Dundo.

Neste museu está guardado todo um acervo que conta a memória coletiva da região Leste de Angola.

A primeira galeria retrata a entrada de uma aldeia típica dos povos Lunda Tchokwé, com o tradicional guardião espiritual simbolizado por um leão.

Segundo o diretor do Museu Regional do Dundo, Ilunga André, em 1957 houve um aumento significativo das atividades de investigação levada a cabo por mais de 260 cientistas de todo mundo:

"O museu do Dundo é um museu multidisciplinar porque compreende as coleções etnográficas, sua afeção, e também as coleções biológicas e arqueológicas. Em relação às coleções etnográficas, o museu tem sob sua guarda cerca de nove mil objetos e trinta mil exemplares da história natural e conta com um herbário com várias amostras de plantas desta região, algumas delas com efeito terapêutico, e um acervo de arqueologia por inventariar."

Até dezembro de 1972 o museu conservava cerca de 13200 peças nas suas diversas coleções. Hoje conta apenas com mil objetos etnográficos. Poucas peças foram recuperadas até ao momento:

"Estas peças foram recuperadas no Reino da Bélgica pela Fundação Sindika Dokolo, e em 2019 foram entregues ao Museu do Dundo em representação desta população. Lá encontramos o banco que é a cadeira do Soba, tem também duas máscaras, uma delas do escusa e a outra do Mukixi a Folo" - explica Ilunga André.

O Museu regional do Dundo é um dos principais destinos de cientistas e turistas interessados em conhecer a história e a cultura da região Leste de Angola e é considerado um dos mais importantes "património cultural" de toda África.