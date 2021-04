Socialistas obtêm maioria absoluta na Albânia

O socialista Edi Rama venceu as eleições legislativas na Albânia. Rama vai cumprir o terceiro mandato como primeiro-ministro do país. Com 98% dos votos contados, os socialistas tinham 49% dos votos e 74 lugares num parlamento com 140.

Edi Rama considerou a sua vitória "histórica" e incitou a oposição a reconhecer a derrota. Mas disse estar disponível para colaborar com a oposição "na realização das reformas modernizadoras de que o país necessita".

Com 98% dos votos contados, atrás do vencedor, o socialista Edi Rama , ficou Lulzim Basha do Partido Democrático, com 39%, e 59 lugares no parlamento. Com 74 lugares, o Partido Socialista obtém a maioria absoluta no parlamento albanês.

"Consegui fazer do dia 25 de abril um dia tranquilo, pacífico, sem cenas de violência e com a vossa participação massiva no exercício do direito de voto. Embora parecesse um desafio impossível, estou feliz que o dia 25 de abril possa servir à democracia e à estabilidade do país", disse o presidente da Albânia, Ilir Meta.

No domingo à noite, sem que os resultados fossem ainda conhecidos, os democratas de Lulzim Basha tinham reivindicado a vitória.