França anuncia desconfinamento faseado

França vai fazer o desconfinamento de forma faseada até dia 30 de junho.

O anúncio foi feito pelo presidente francês, esta quinta-feira. Emmanuel Macron fez saber que o país vai abrir as esplanadas e espaços ao ar livre de cafés e restaurantes, os estabelecimentos comerciais e culturais, incluindo museus e cinemas, a partir de 19 de maio. E o recolher obrigatório passa para as 21 horas.

Depois de nove de junho, vai ser possível assistir a espetáculos com mais de 5.000 pessoas, o recolher obrigatório passa para as 23 horas e os restaurantes poderão receber no interior um máximo de seis pessoas por mesa. Reabrem também os ginásios.

Se a situação sanitária o permitir, deixa de haver recolher obrigatório a partir de 30 de junho.

Na Alemanha, as autoridades anunciaram ter administrado mais de um milhão de vacinas contra o novo coronavírus na quarta-feira, um recorde. O número de novas infeções tem vindo a diminuir, nos últimos três dias, no entanto, o número de casos entre as pessoas com menos de 60 anos continua a aumentar, o que leva o presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler a afirmar que "não é suficiente" e que "é demasiado cedo para se falar de uma tendência".

Entretanto, na ilha italiana de Procida, iniciaram uma campanha para vacinar toda a população adulta no espaço de quatro dias. O objetivo é reanimar a indústria do turismo, declarando as ilhas livres de covid-19.