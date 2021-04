África poderá produzir vacinas contra a Covid-19

A construção de mais fábricas do setor farmacêutico em África é uma das prioridades na cooperação entre a União Africana e a União Europeia.

Em Luanda, durante a visita ao centro de vacinação contra a Covid-19, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que União Europeia está a trabalhar com os países africanos para atingir esse objetivo:

“Precisamos de ter mais fábricas do setor farmacêutico em África. Isso é uma prioridade para a União Africana. E a União Europeia está mobilizada, a cem por cento, em caminhar nesta direção, estamos a trabalhar com o Banco de Investimento Europeu. Falei com muitos líderes africanos para consegui-lo, o mais rápido possível. Porque é muito importante em termos de futuro para África, mas também para a Europa, porque isso significa diversificação da cadeia de abastecimento e isso também é bom para nós. É por isso que queremos cooperar com os governos, mas também com o setor privado” referiu no final da visita ao centro de vacinação contra a covid-19.

Na curta deslocação a Angola, Charles Michel encontrou-se também com o presidente João Lourenço e, durante o encontro, frisou que a União Europeia e a Organização Mundial do Comércio defendem o reforço da parceria entre o setor privado e os governos para alavancar a Industrialização em África.

Já o presidente Angolano assumiu que a economia do país esteve, fortemente, dependente do setor petrolífero e consequentemente vulnerável:

“A economia angolana esteve sempre, fortemente, dependente das receitas de exportação de petróleo bruto, o que é errado e até perigoso por se tratar de um produto com preços muito voláteis que não dependem apenas das vontades dos produtores. Estamos hoje, seriamente, apostados na diversificação da economia com uma forte aposta no setor privado através da criação de um melhor ambiente de negócios que atraia os investidores privados nacionais e estrangeiros”, afirmou o chefe de Estado durante o encontro que manteve com a delegação da União Europeia, chefiada por Charles Michel.

O presidente do Conselho Europeu chegou a Luanda após visitar a República Democrática do Congo. Esta quinta feira reuniu-se com o presidente em exercício da União Africana e também da RDC, Félix Tshisekedi, com quem analisou os mecanismos de resolução da crise de segurança no país e o reforço da parceria entre a União Europeia e União Africana.