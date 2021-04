Flamingos invadem o Lago Tuz

Os flamingos voltaram a invadir o Lago Tuz, na Anatólia central, na Turquia, num movimento que provoca sempre um espetáculo surpreendente.

Todos os anos, assim que o tempo aquece, dezenas de milhares de flamingos chegam ao Lago Tuz, um local chave na sua rota de migração. O local tornou-se a sua maior colónia de reprodução natural do mundo.

O lago, que oferece oportunidades únicas de alimentação, incubação e viveiros para os flamingos, será a sua casa de setembro a outubro, antes das aves decidirem mudar-se para regiões mais quentes.

William e Kate: um dia na quinta

O Duque e a Duquesa de Cambridge estiveram no nordeste do país, na visita a uma quinta na região de Darlington.

William e Kate estiveram em Manor Farm, em Little Stainton, para ouvir falar do trabalho que está a ser feito na quinta e da tecnologia utilizada para garantir que ela seja tão produtiva e sustentável quanto possível.

A julgar pelas imagens, terá sido um dia bem descontraído para os duques de Cambridge.

A tutela de Britney Spears

O caso da tutela judiciária de Britney Spears voltou à imprensa, com a notícia de que a cantora pedirá em junho, no tribunal de Los Angeles, a substituição do pai como tutor. A cantora diz que tem medo do pai.

O caso reacendeu a campanha #FreeBritney orquestrada nas ruas e nas redes sociais por alguns fãs, que estão convencidos de que a cantora está a ser mantida sob tutela contra a sua vontade e está a enviar pedidos codificados de ajuda na sua conta Instagram.

Índia: Casamento em equipamento de proteção Covid

No estado de Madhya Pradesh, na Índia, um casal casou na segunda-feira vestido com todos os equipamentos de proteção pessoal, depois de o noivo ter testado positivo para Covid. Um vídeo mostra a noiva, noivo e outros três acompanhantes em fatos de proteção completa na cerimónia de casamento, realizada em Ratlam.

As autoridades locais quiseram impedir o casamento, mas a cerimónia foi autorizada por altos funcionários.

Os encontros para fins sociais e religiosos foram restringidos em Madhya Pradesh e em vários estados por toda a Índia, para retardar a propagação da Covid. O estado limitou o número de pessoas em casamentos a 50.