A cidade de Wuhan, na China, tida como o berço da pandemia, iluminou-se na sexta-feira para celebrar a recuperação da crise provocada pela Covid-19.

O município instalou um espetáculo de luzes num centro tecnológico da cidade conhecido como "Optics Valley" e em vários outros pontos ao longo do rio Yangtze, coincidindo também com o início da celebração de cinco dias do Dia do Trabalhador, assinalado este sábado.

Não é conhecida qualquer relação com uma celebração similar realizada esta semana na capital da Coreia do Norte, mas também não é de descartar haver ligação entre ambas.