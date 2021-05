Filmes do Japão e Hungria dominam prémios do Fantasporto

Nesta edição número 41, uma edição especial pós-confinamento, o Fantasporto deu, pelo segundo ano consecutivo, o prémio principal a um filme japonês.

"Suicide Forest Village", de Takashi Shimizu, o mesmo realizador do clássico "Ju-On" fala sobre duas irmãs, um mistério do passado, uma floresta famosa pelos suicídios e uma caixa amaldiçoada.

"Eu próprio, juntamente com Hideo Nakata, (Ringu, Ring 2, Dark Water) temos sido os pontas-de-lança do terror japonês. Penso que, neste momento, é altura de a geração mais jovem de realizadores começar a ter mais protagonismo. Filmes como este ou como 'Ghostmaster', que venceu o primeiro prémio neste mesmo festival há um ano, são importantes para manter este género cinematográfico vivo no Japão", contou Shimizu em entrevista à Euronews.

Outro grande vencedor na secção de cinema fantástico foi "**Post Mortem" (Péter Bergendy), da Hungria**, com os prémios de melhor realização e melhor argumento.

Também da Hungria, "Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time", de Lili Horvát, conseguiu os prémios de melhor filme e de melhor atriz (Natasa Stork) na secção "Semana dos Realizadores", uma competição dedicada ao cinema de autor de todos os géneros.

O fime é uma história de amor obsessivo: Uma cirurgiã húngara a viver nos EUA regressa ao país natal para procurar um homem por quem se apaixonou, mas este não sabe quem ela é...

"É uma grande honra, não estava à espera. É, sobretudo, uma honra e uma alegria partilhar este prémio com a Natasa. Porque o filme, sem ela, não é nada", contou a realizadora à Euronews. "Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time" foi o candidato da Hungria, este ano, ao Óscar de melhor filme internacional.