Porto recebe elite política da Europa

A cidade do Porto acolheu esta sexta-feira a elite política da Europa para o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a Cimeira Social. Um evento que surge no "momento oportuno" para Ursula von der Leyen, depois de "um ano muito duro" devido à pandemia e à beira de "um passo muito importante, que é a recuperação".

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também enalteceu a iniciativa da presidência portuguesa, destacando a "oportunidade de enviar um sinal muito forte", o de que "a Europa social deve ser uma realidade agora mais do que nunca".

Já António Costa sublinhou que os princípios já tinham sido estabelecidos na última Cimeira Social, em 2017, em Gotemburgo, e que tinha chegado a altura de passar à ação.

A delegação foi recebida nos Paços do Conselho pelo autarca do Porto, Rui Moreira, que presenteou os líderes europeus com as chaves da cidade.