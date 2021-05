"É um momento único". Belgas voltam às esplanadas e estão felizes

Na Bélgica há uma nova vida nas ruas que faz regressar quem passa a uma era pré-covid-19. Fechados desde o final de outubro, bares, cafés e restaurantes voltaram a abrir as portas, este sábado, e as esplanadas encheram-se de pessoas com vontade de celebrar, à mesa, o fim do recolhimento obrigatório.

Num café da capital, uma cliente diz tencionar "ficar bastante tempo" a "desfrutar do momento". Já esperámos demasiado tempo por isto", revela.

Outro cliente diz ser "um momento único" e conta que "o empregado disse que está aqui há 10 anos e nunca viu nada assim. Estamos felizes por estar aqui".

Os estabelecimentos de restauração estão autorizados a servir no exterior. Também as atividades ao ar livre estão sujeitas a menos restrições.

Para Vanessa Charlier, gerente de um café em Bruxelas, "não se trata apenas de voltar a satisfazer o paladar, é um pequeno sabor de liberdade", com "todo este lado social" que "faltava enormemente", "o nosso trabalho é híper diversificado, tem uma vertente social, além do prazer da degustação", afirma.

Turismo na Grécia expectante

Também a Grécia, dependente do turismo, se congratula com um regresso. O país reabriu as praias privadas e prepara-se para voltar a receber os turistas a 15 de maio.