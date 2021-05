Drácula alia-se ao programa de vacinação da Roménia

Se por estes dias visitar o castelo do Drácula, na Roménia, é provável que volte de lá com marcas... não de uma mordidela vampiresca mas sim de uma vacina contra a Covid-19. As autoridades estão a oferecer aos turistas. O objetivo é reforçar o programa de vacinação da Roménia, um dos países com maiores níveis de recusa da inoculação, de acordo com o estudo da Globsec.

"O nosso público-alvo principal são os turistas romenos que passam o fim de semana na região de Bran. Mas as outras pessoas da região não estão excluídas, tal como os funcionários do castelo", diz Alexandru Priscu, diretor de marketing do Castelo de Bran.

Para alguns, o medo surge de uma simpática enfermeira e não do conde Drácula. "Vim com a minha família ao Castelo, vi o sinal e quis saber mais. Por isso enchi-me de coragem e aceitei a picada, explica Liviu Necula, turista romeno.

Entre a Transilvânia e a Valáquia, o vírus que se cuide. Não é água benta mas serve de bala de prata para impedir a doença e travar a pandemia.