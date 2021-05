Confrontos entre palestinianos e polícia israelita em Jerusalém

Centenas de manifestantes palestinianos entraram em confronto com a polícia israelita, na segunda-feira (10 de maio) à noite, no Monte do Templo, em Jerusalém. Os palestinianos arremessaram pedras e outros objetos e as forças da autoridade responderam com gás lacrimogéneo e granadas atordoantes.

Mais de 300 palestinianos ficaram feridos, incluindo 228 que foram levados para hospitais e clínicas, de acordo com o Crescente Vermelho Palestiniano.

A polícia disse que 21 agentes ficaram feridos, três foram hospitalizados.