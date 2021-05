Israel bombardeia alvos militares do Hamas na Faixa de Gaza

no comment

As forças de segurança israelitas entraram em confronto com manifestantes palestinianos na periferia de Jerusalém na noite de segunda para terça-feira (11 de maio).

A ameaça de despejo de famílias palestinianas do bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, a favor de colonos judeus fez aumentar a tensão na cidade. A decisão final cabe ao Supremo Tribunal de Israel, que adiou a decisão para o próximo mês.

A cidade alberga grandes locais sagrados do Islão, do Judaísmo e do Cristianismo.

Militantes palestinianos lançaram dezenas de "rockets" a partir da Faixa de Gaza e Israel realizou novos ataques aéreos contra alvos militares do Hamas.