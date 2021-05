Conflito israelo-palestiniano ao rubro

no comment

Israel bombardeou, novamente, a Faixa de Gaza na madrugada de quarta-feira (12 de maio). De acordo com as autoridades de Telavive, os mísseis visaram alvos militares do grupo islâmico Hamas.

Em Gaza, várias pessoas conseguiram escapar através dos escombros um edifício de 12 andares, destruído durante o ataque israelita.

Em Israel, soaram sirenes enquanto "choviam" "rockets" do Hamas. O ataque forçou Israel a suspender os voos no seu principal aeroporto, o Ben Gurion, perto de Telavive.