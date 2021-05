Alemanha quer atingir neutralidade carbónica em 2045

Governo de Angela Merkel apresenta novo pacote de objetivos verdes

Governo germânico apresenta plano mais ambicioso de objetivos verdes. Novas medidas vão custar 12 mil milhões de euros

A Alemanha quer chegar à neutralidade carbónica até ao ano de 2045, cinco anos antes do previsto anteriormente.

O novo pacote de objetivos verdes surge uma semana depois do Supremo Tribunal Federal da Alemanha ter reprovado o anterior, considerando que as metas e os meios eram "demasiado pesados para os mais jovens" e não respeitava o princípio constitucional da justiça intergeracional.

A ministra germânica do ambiente, Svenja Schulze, afirmou que "esta é uma oferta justa para as gerações mais jovens porque, ao contrário do passado, desta vez não se está a deslocar o fardo mais pesado para o futuro. Desta vez, estão a ser dados grandes passos desde o início para não sobrecarregar as gerações futuras com tarefas insolúveis. Já viram isto: Pela primeira vez, a Alemanha está a estabelecer para si própria um caminho que é agora uniforme e quase linear".

O objetivo é fazer com que a Alemanha reduza as emissões de gases de efeito estufa em 65% até 2030, face aos níveis de 1990, estando assim previsto chegar à neutralidade carbónica em 2045.

O novo plano estabelece várias medidas, incluindo a exigência aos proprietários de terras de suportarem metade da sobretaxa relacionada com as emissões de petróleo ou gás utilizado para o aquecimento de casas e a penalização daqueles que não investem no isolamento das propriedades.

A substituição dos veículos com motores de combustão por elétricos deve ser acelerada.

A construção de novas centrais solares e eólicas será estimulada e apoiada.

Para cumprir o novo pacote de medidas verdes, a Alemanha alocou um total de 12 mil milhões de euros.