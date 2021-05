A Grécia é o primeiro destino turístico a abrir as portas aos turistas. Os visitantes são bem-vindos desde que tenham sido vacinados ou tenham testes covid negativos.

O país começa a lançar a estação balnear, enquanto os residentes das ilhas gregas começaram a receber as segundas doses da vacina contra o coronavírus. O programa de vacinação para as ilhas gregas está a ser acelerado para abranger todos os residentes locais até ao final de junho.

As autoridades preparam-se para um verão o mais normal possível e, se tudo corre como previsto, Atenas espera duplicar o número de visitantes e as receitas turísticas do no ano passado.