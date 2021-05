Ucrânia inaugura sinagoga por vítimas do Holocausto

no comment

Na Ucrânia foi inaugurada uma sinagoga simbólica no local comemorativo das vítimas de Babyn Yar, um dos maiores massacres de judeus durante o Holocausto nazi.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, e o rabino chefe de Kiev, Jonathan Benyamin Markovitch, participaram na cerimónia, que contou também com a presença do público, dos meios de comunicação social e de representantes de organizações não-governamentais.

No massacre de Babyn Yar terá sido dizimada uma população de cerca de 1,5 milhões de judeus. A abertura da sinagoga coincide com o 80º aniversário do genocídio e é a primeira nova sinagoga de Kiev construída desde a independência da Ucrânia, em 1991.

Mais de 33.000 judeus foram executados a 29 e 30 de setembro de 1941 na capital ucraniana, no que muitos historiadores chamam o maior banho de sangue único do Holocausto.