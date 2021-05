Brasil na luta contra a covid e o aumento da pobreza

É conhecida como a "Veneza do Brasil" e as visitas de um afluente do Amazonas são frequentes. Mas este ano as cheias na cidade de Anamã foram mais repentinas do que é costume. E em tempo de pandemia... as campanhas de vacinação são afetadas.

"Hoje vamos de casa em casa com vacinas contra a gripe e a Covid, estamos a vacinar pessoas com idades entre os 18 e os 59 com comorbidades"

O coronavirus ganha terreno num país com quase o tamanho da Europa. Mais de 430 mil pessoas morreram com Covid e registaram-se 15 milhões de casos.

E agarrada ao vírus surge o desemprego e a miséria. Em São Paulo, estão a surgir novas favelas, atribuídas a nova pobreza.

"Acabaram todos por ser despedidos. A maioria das pessoas foi despedida, tal como eu . Sem um emprego, não podia pagar minha renda, fui despejado e encontrei uma solução aqui. Construí a minha casa e agora vivo aqui", explica Giovani de Souza, desempregado.

E assim nasce a favela Penha Brasil.

Jessica Costa, diz que ela e o marido "decidiram ir para a Penha Brasil porque só com ele a trabalhar não era possível aguentar com duas crianças, uma com quatro anos a outra com dois. As coisas tornaram-se complicadas e tivemos que vir para aqui. Mas também costumava trabalhar, também.

Cerca de 230 famílias vivem na nova comunidade e a tendência é para aumentar enquanto a vacinação não ganha terreno e a economia volte a florescer num país em que 40 % da força de trabalho é informal.