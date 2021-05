Europa avança para o fim gradual das restrições

Restaurantes, museus e teatros vão reabrir a partir de segunda-feira no Reino Unido, de acordo com os planos de desconfinamento do governo de Boris Johnson. O ministro da Saúde, Matt Hancock, reafirmou que o executivo mantém-se firme apesar de a variante indiana começar a ganhar relevo no mapa pandémico do Reino.

"Temos que estar muito vigilantes quanto à disseminação da doença. E, sabe, a metáfora que o primeiro-ministro usa é a correta. Estamos numa corrida entre o programa de vacinação e o vírus, e esta nova variante deu ao vírus um par de pernas extra nesta corrida. Mas temos um elevado grau de confiança de que vacina vai vencer", declarou o ministro.

Uma outra corrida espera-se em Portugal, a dos turistas britânicos para umas férias ao sol, depois do governo português ter anunciado o levantamento das restrições dos voos de e para a maioria dos países europeus, a partir de segunda-feira. A única exigência é que as pessoas apresentem um teste PCR negativo com menos de 72 horas.

Na Polónia há também uma brisa de liberdade. Muitas pessoas gozaram pela primeira vez o fim do uso obrigatório de máscaras e a reabertura das esplanadas dos bares e restaurantes.