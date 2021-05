França já vacinou 20 milhões de pessoas contra a Covid-19

França

Mais de 20 milhões de pessoas receberam já pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunidade de grupo é um objetivo importante para o governo francês, quando o país dá mais um passo no desconfinamento. Esta quarta-feira reabrem as lojas que se mantinham ainda fechadas, as esplanadas de cafés e restaurantes e os locais culturais, como museus e cinemas.

Espanha

A reabertura está a fazer-se gradualmente e a velocidades diferentes, conforme as regiões. Praias como Fuengirola, na Costa del Sol, começam a ser invadidas pelos turistas, que podem agora desfrutar também dos cafés e restaurantes. No entanto, o turismo continua vedado aos viajantes do Reino Unido, ao contrário do que acontece em Portugal. 18 milhões de britânicos visitaram Espanha em 2019.

Itália

Também Itália prepara a época estival, com medidas extraordinárias de prevenção da pandemia, mas a esperança de que este verão seja melhor que o do ano passado. Também aqui o desconfinamento está a fazer-se conforme a região e segundo um código de cores.

Polónia

Os cafés, restaurantes e bares reabriram ao fim de sete meses, embora por enquanto com um serviço limitado às esplanadas. Mesmo antes da meia-noite, altura em que as medidas entravam em vigor, muita gente já esperava na rua que os bares reabrissem. Os proprietários dos estabelecimentos dão conta de uma onda de reservas, mal foi anunciada a reabertura.