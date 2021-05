Acordo entre União Europeia e Geórgia

A União Europeia e a Geórgia chegaram a um acordo. Mais um passo na intenção do país de se juntar à UE.

Em comunicado a presidente do país, Salome Zourabichvili, e o do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmaram que "este acordo põe fim a uma crise que poderia ter posto em causa o avanço democrático alcançado nas últimas décadas e enfraquecido o progresso do país, no seu longo caminho para integrar a união Europeia. Através do diálogo, da liderança e do compromisso, os líderes políticos georgianos puseram de lado as diferenças para o bem maior do país", lê-se no documento.

Um acordo que vai permitir que haja um apoio financeiro do bloco forte europeu no processo de recuperação pós-Covid; o país passará a ter também uma maior participação nos programas do bloco forte europeu, entre outras coisas.

No início de 2021, a Geórgia enfrentou um impasse político com um braço-de-ferro entre governo e oposição. Apesar dos esforços de mediação internacional as tensões transformaram-se numa crise política.

Com a estabilidade da região já ameaçada pelo conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, no outono de 2020, tornou-se imprescindível estabilizar a Geórgia com o presidente do Conselho Europeu a oferecer-se para mediar o diálogo.