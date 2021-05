Encontro cordial entre Blinken e Lavrov

Washington e Moscovo tentam apaziguar tensões sem esconder divergências.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, encontraram-se à margem do Conselho do Ártico, na Islândia. Foi o primeiro face a face desde a eleição de Joe Biden, seguida de fortes acusações e sanções entre os dois países, que mergulharam as relações para o nível mais baixo desde a Guerra Fria.

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA:"Se os líderes da Rússia e dos Estados Unidos podem trabalhar juntos, de forma cooperativa, o mundo será um lugar mais seguro. E é isso que queremos."

Ambos os lados saudaram um diálogo "construtivo", que terá servido nomeadamente para preparar um encontro em Biden e Vladimir Putin, possivelmente em junho, num país europeu.

Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa:"Estamos dispostos a debater todos os assuntos sem exceção, se percebermos que as discussões serão honestas, com factos na mesa e baseadas no respeito mútuo."

O encontro de Reykjavik terminou, no entanto, sem qualquer anúncio oficial de uma eventual cimeira Biden-Putin que, a confirmar-se, estará pautada pelos contenciosos a respeito da situação no Leste da Ucrânia, do líder da oposição russa Alexei Navalny ou do gasoduto Nord Stream 2.