Taxas de vacinação aumentam rapidamente nos países europeus

Todas as variantes do vírus da Covid-19 podem ser controladas da mesma forma, com medidas de saúde pública e sociais. E todas as variantes que surgiram até agora respondem às vacinas disponíveis e aprovadas. Temos de continuar a ter cautela e repensar ou evitar as viagens internacionais. As vacinas podem ser uma luz ao fundo do túnel, mas não podemos ficar cegos com essa luz.