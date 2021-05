Europa em desconfinamento gradual

Europa começa a abrir portas. No parque de diversões Europa Park, na Alemanha, é dia de festa após um encerramento de seis meses devido à crise sanitária. Com as taxas de infeção a cair, as restrições estão a ser aliviadas em Berlim. Os clientes aproveitam a esplanada de um dos mais antigos bares da capital, mas ainda com algumas regras sanitárias: o estabelecimento teve de reduzir a sua capacidade para 600 pessoas, normalmente tem capacidade para mil.

Em França, o Presidente Emmanuel Macron visitou Nevers com a Ministra da Cultura, Roselyne Bachelot. Uma visita para assinalar a reabertura de espaços culturais. Macron manifestou todo o seu apoio aos profissionais das artes.

Quando nos colocámos numa situação de sobrevivência e aceitámos que já não podíamos ver os nossos pais e amigos, foi preciso cortar muita coisa e foi muio doloroso. Doloroso para os artistas que não podiam encontrar-se com o público e que vivem disso e para muitos franceses que conseguem viver porque têm acesso à arte. Emmanuel Macron Presidente de França

Na Polónia, os espaços culturais também começam a reabrir. Nos parques de diversões o uso de máscara já não é obrigatório. O governo aliviou esta medida, na sequência da queda significativa de contaminações e do aumento da taxa de vacinação.

E as praias de Espanha estão à espera dos turistas britânicos que costumam ser numerosos nesta altura. O Primeiro-Ministro do país, Pedro Sanchez, anunciou também que todas as pessoas vacinadas serão bem-vindas a Espanha, a partir de 7 de Junho.