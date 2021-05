Suspeito envolvido no atentado de Nice preso em Itália

Mais um elemento na investigação do ataque que teve lugar na cidade francesa de Nice a 14 de julho de 2016. As autoridades italianas entregaram um homem a França, suspeito de ter fornecido armas ao autor do ataque. O albanês, Endri Elezi, é acusado de conspiração criminosa e crimes com armas - tendo sido alvo de um mandado de captura europeu desde o ano passado. Foi preso em Itália, mas negou as acusações.

O atacante morreu, abatido pela polícia na noite do ataque, conduzia um camião que embateu contra as pessoas que celebravam o feriado nacional do Dia da Bastilha, no Passeio dos Ingleses. O ataque terrorista deixou 86 vítimas mortais e centenas de feridos.